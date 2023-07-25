Спека підняла ціну на газ у Європі

Хвиля спеки, що накрила Європу, підняла спотову ціну газу на європейському ринку за один лише минулий понеділок відразу на 11% - до $359,9 за тисячу кубометрів.﻿ Про це свідчать дані хаба TTF у Нідерландах, повідомляє Економічна правда.

Так, спотова ціна в Європі в понеділок зросла на 11,2%.

Контракти з поставкою "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах 25 липня укладаються на рівні $359,9 за тисячу кубометрів.

При цьому, вітрогенерація в Європі в понеділок забезпечувала лише 14% потреб регіону в електроенергії. У вівторок, 25 липня, цей показник сягнув 17%. Про це повідомляє асоціація WindEurope.

Проте Європа продовжує закачування газу в сховища.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, поточний рівень запасів сягнув 83,74%. Це на 15 відсоткових пунктів вище середнього показника на ті самі дати за останні п'ять років.

При збереженні цієї інтенсивності протягом усього літа до кінця вересня можна буде забезпечити цільовий рівень у 90% наповненості сховищ.

Європейські термінали з приймання СПГ у червні працювали із середньою продуктивністю 63%. Станом на початок липня середнє завантаження становило 58%.