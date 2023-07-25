Нардеп Арістов може втратити мандат через поїздку на Мальдіви

Заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа від партії "Слуга Народу" Юрія Арістова можуть позбавити мандату. Причиною тому є скандал з поїздкою політика до Мальдіви, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Також Арахамія заявив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.

"Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату" , - пише Арахамія.

Нардеп Арістов "засвітився" на Мальдівах

Зазначимо, що 48-річний Юрій Арістов є заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також нардепом від "Слуги народу". За інформацією журналістів, у липні цього року його помітили﻿ в 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Розслідування провели журналісти Слідство.інфо. Вони зателефонували до цього готелю працівники якого підтвердили, що нардеп дійсно перебував там, але вже виселився. В ЗМІ також звертають увагу, що вартість проживання на двох за одну ніч у згаданому готелі варіюється від 100 тисяч грн.

Журналісти стверджують, що вийти на зв'язок з Арістовим у них не вийшов. Але вони додзвонилися до дружини нардепа. Жінка сказала, що Арістов нібито "був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє".