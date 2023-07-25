Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на €1,5 мільярда

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила сьогодні про перерахування чергового траншу макрофінансової допомоги для України в обсязі €1,5 мільярда, повідомляє Укрінформ.

Урсула фон дер Ляєн також засудила цілеспрямовані дії Росії з руйнування зернових сховищ та портової інфраструктури України

"Я рішуче засуджую удари Росії по українських зернових сховищах та по експортній інфраструктурі. Росія продовжує свою безжальну війну, але ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 мільярда євро, щоб забезпечити дієздатність держави та для відновлення інфраструктури" , - зазначила фон дер Ляєн.

Наприкінці минулого року ЄС погодив макет макрофінансової допомоги для України в обсязі 18 мільярдів євро, що передбачає фінансування у €1,5 мільярда щомісяця протягом 2023 року. Цей пакет, поряд із допомогою від інших міжнародних донорів, призначений для підтримання дієздатності Української держави у виконанні її головних соціальних функцій та у забезпеченні стійкості України під час війни.