Китай і Тайвань готуються до найпотужнішого тайфуну року

Китай закликав рибальські судна шукати укриття, а фермерів прискорити збирання врожаю, в той час як Тайвань призупинив щорічні військові навчання, оскільки супертайфун Doksuri наближається до Східної Азії. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Doksuri, ймовірно, стане найпотужнішим тайфуном, який наближається до Китаю в сезоні штормів цього року. Китай ледве врятувався від тайфуну Mawar – одного з найсильніших тропічних циклонів, зафіксованих у травні, який прямував до Китаю, але згодом повернув на північ до Японії, перш ніж розвіятись.

Очікується, що до середини тижня Doksuri, діаметром майже тисячу км, пронесеться повз малонаселені острови біля півночі Філіппін, тоді як потужні вітри і зливи очікуються на півночі Тайваню.

Філіппінська влада вже підвищила рівень штормового попередження в столичному регіоні і десятках північних провінцій, а також розпочала евакуацію деяких прибережних населених пунктів, які опинилися на шляху шторму.

Як повідомив у вівторок Національний метеорологічний центр Китаю, Doksuri, швидкість вітру якого досягає 223 км/год, досягне материкової частини Китаю десь між провінціями Фуцзянь та Гуандун.

Хоча очікується, що Doksuri втратить певну потужність і стане або тайфуном, або сильним тайфуном, він все одно досягне густонаселених китайських міст зливами та сильним вітром.

Влада провінції Фуцзянь наказала всім рибальським судам знайти притулок у найближчому порту до полудня середи, 26 липня, а фермерам - зібрати врожай рису та інших дозрілих культур.

Занепокоєне станом посівів осінніх зернових, Міністерство сільського господарства Китаю попередило у понеділок, що Doksuri може піти углиб материка.

У вівторок, 25 липня, Тайвань скасував деякі зі своїх щорічних військових навчань з міркувань безпеки, оскільки влада активізувала підготовку до того, що, за їхніми словами, може стати найруйнівнішим тайфуном, який досяг острова за останні майже чотири роки.

Не відразу було зрозуміло, як тайфун може вплинути на п'ятиденні навчання Han Kuang, що мають відбутися по всьому острову цього тижня, з акцентом на оборону головного міжнародного аеропорту Тайваню і на те, як тримати морські шляхи відкритими у випадку китайської блокади.

Метеорологічне бюро Тайваню випустило попередження про небезпеку на морі та суші та закликало населення підготуватися до сильних дощів та вітру.