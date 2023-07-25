Кулеба пояснив, навіщо Росія обстрілює українські порти
Обстрілюючи українські порти і провокуючи подальше посилення продовольчої кризи, Росія має на меті власне збагачення задля отримання фінансів на свою військову машину. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю France24, повідомляє Європейська правда.
"Метою Росії є провокування подальшої глобальної продовольчої кризи, експорт власного зерна без жодних перешкод і отримання від цього вигоди. Вони хочуть заробити якомога більше грошей", – сказав Кулеба.
За його словами, проблема цієї стратегії у тому, що платити за неї доведеться народам України і Африки.
"Тому що наше зерно не експортується, нашу інфраструктуру руйнують, а звичайні люди по всій Африці повинні будуть платити більше за хліб та іншу їжу через зростання цін на продовольство", – заявив міністр.
"А Росія набиватиме свої кишені грошима для фінансування військової машини коштом Африки. Це те, що відбувається", – додав Кулеба.