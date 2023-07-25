У ЗСУ підтвердили, що вже використовують касетні снаряди під Бахмутом
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута, повідомляє Українська правда.
На питання, чи може Череватий підтвердити інформацію, яку поширюють російські "воєнкори", про використання американських касетних боєприпасів довкола Бахмута, він відповів:
"ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно. Те, що про це згадують російські воєнкори, – комплімент нашим артилеристам".
Також Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на Сватівському напрямку.
"Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якість рухи, то це в рамках тактичних пересувань. І якогось значного успіху ворогу не вдалось досягнути, незважаючи на те, що він останній тиждень намагався концентрувати там максимальні зусилля", – зазначив він.