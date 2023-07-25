Навальний назвав терориста Стрєлкова "політичним в'язнем"

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила до в'язниці, заявив, що арешт колишнього офіцера ФСБ лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркін) незаконний, і Стрєлков - політичний ув'язнений, повідомляє Українська правда.

"Ігоря Стрєлкова затримано незаконно. Доти, доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним ув'язненим" , – написав Навальний у Telegram.

Він також зазначив, що раніше Стрєлков був засуджений судом Нідерландів за збиття "Боїнга" із 298 пасажирами на борту. "Сам Стрєлков не заперечує своєї участі у бойових діях в Україні в невизначеному статусі. Все це теж має бути розслідуване та отримати справедливу оцінку суду" , – зазначив він.

"Але зараз Стрєлков заарештований не за звинуваченням у скоєнні справжнього злочину, а за фіктивною та сфабрикованою справою про екстремізм. Говорячи просто - за критику влади. А саме Шойгу та Путіна" , - додав російський опозиціонер.

Навальний заявив, що "Стрілков став жертвою своєї власної влади" і не варто над цим зловтішатися, тому що це "означає публічно підтримувати беззаконня".