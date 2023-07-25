Маск має намір перетворити Twitter на "додаток для всього": від повідомлень до платежів

Ілон Маск пояснив своє рішення змінити логотип Twitter на "Х" планами перетворити бізнес на широку платформу для комунікацій та фінансових транзакцій.﻿ Про це, з посиланням на повідомлення Маска у Twitter, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Купівля Маском Twitter за 44 млрд доларів і ребрендинг є частиною його стратегії створення того, що він назвав "додатком для всього", схожого на китайський WeChat.

Супердодаток Tencent Holdings використовується більшістю китайців для всього від платежів до обміну повідомленнями, а також для онлайн-фінансових послуг, таких як споживчі кредити.

Передбачуваний мільярдером X-додаток, який з'єднає базову інфраструктуру Twitter з x.com, - це додаток, що поєднує комунікації, мультимедіа та "можливість керувати всім вашим фінансовим світом".

У повідомленнях, опублікованих на підтримку рішення Маска, головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно заявила, що X включатиме функції фінтеху, такі як платежі та банківські операції. Яккаріно, яка нещодавно прийшла в компанію, має відновити довіру як рекламодавців, так і користувачів після серії раптових і, здавалося б, довільних змін, внесених Маском.

Доходи від реклами в Twitter впали вдвічі, як нещодавно написав Маск, а більший конкурент Meta Platforms цього місяця випустив прямого конкурента зі своїм додатком Threads. Ребрендинг Twitter у X привернув увагу до соціальної платформи, хоча, на думку медіа-експертів та аналітиків, це навряд чи компенсує втрату вартості бренду у мільярди доларів.

Нагадаємо, Ілон Маск та головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно представили логотип соціальної мережі, на якому білий хрестик на чорному тлі замінив знайомий символ синього птаха.

За кілька тижнів до завершення придбання Twitter минулого року Маск сказав, що покупка компанії прискорить його прагнення створити "додаток для всього" під назвою "X" на три-п'ять років.