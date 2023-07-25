"Гарячий зупин" енергоблоку на ЗАЕС потрібен РФ тільки для шантажу – ГУР

Наразі жодної технічної необхідності у "гарячому зупині" блоку №4 ЗАЕС немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов ﻿у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Те, що сьогодні відбувається, коли, наприклад, четвертий блок був запущений у режим гарячого зупину, є абсолютним порушенням і норм безпеки, і українського ядерного законодавства. І головне – в цьому немає жодної технічної необхідності. Жодної технічної необхідності переведення четвертого чи інших блоків у режим гарячого зупину не існує" , - сказав Юсов.

Він зазначив, що швидше навпаки – це робиться, щоб підтримувати режим ядерного шантажу.

"І ми розуміємо, що гарячий зупин потенційно несе у собі більше загрози з точки зору техногенної катастрофи" , - заявив представник ГУР.

Відповідаючи на питання щодо інформації про те, що працівники станції раніше чинили опір вимозі влаштувати гарячий зупин, Юсов сказав, що насамперед не припиняється залучення на територію станції співробітників із інших територій РФ.

За його словами, так, є невелика кількість, у тому числі й колаборантів, прізвища яких відомі.

"Але в цілому ми маємо розуміти, що на колектив постійно від моменту окупації чиниться тиск, проводяться жорсткі фільтраційні заходи. І, безумовно, мова йде про численні порушення прав людини щодо українського персоналу станції. Це – чергові воєнні злочини. Інформація про це збирається, і злочинці обов’язково будуть покарані" , - запевнив він.

Окремо представник ГУР заявив, що росіяни водять експертів МАГАТЕ по території ЗАЕС там, де хочуть водити.

"Не лише на дахи - на землі, у блоках й інших приміщеннях вони (експерти МАГАТЕ – ред.) не можуть піти праворуч чи ліворуч, куди хочуть. Є видима частина мінування, є частина, яку вони не бачать. Але сам факт того, що вони мають обмежений доступ і йдуть не туди, куди хочуть, на території ЗАЕС, а туди, куди їх пускають, свідчить про те, що терористи мають що приховувати" , - вважає Юсов.

За його словами, поки не відбудеться демілітаризація цієї станції шляхом виведення звідти окупаційних військ, повернення її під контроль України - не відбудеться і повноцінного доступу експертів МАГАТЕ до ЗАЕС та не відбудеться відновлення стандартів атомної безпеки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти Запорізької АЕС перевели﻿ енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.