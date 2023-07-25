Кулеба назвав неприйнятним продовження обмежень на експорт зерна до ЄС
Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав неприйнятними наміри окремих країн ЄС продовжити обмеження Євросоюзу на ввезення українського зерна після 15 вересня. Про це він заявив в інтерв'ю France24, повідомляє Європейська правда.
"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів", – сказав Кулеба.
Він наголосив, що однією з причин, чому Росія руйнує зернову інфраструктуру України, є також те, що вона хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і відповідними сусідами.
"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", – заявив міністр.
За його словами, Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію".
Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія запровадила обмеження щодо експорту до п'яти країн ЄС українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. 5 червня обмеження були продовжені до 15 вересня.
Поява цих обмежень стала реакцією Брюсселя на заборони, запроваджені щодо українського агроекспорту для захисту свого ринку чотирма країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією
Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.