Кулеба назвав неприйнятним продовження обмежень на експорт зерна до ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав неприйнятними наміри окремих країн ЄС продовжити обмеження Євросоюзу на ввезення українського зерна після 15 вересня.﻿ Про це він заявив в інтерв'ю France24, повідомляє Європейська правда.

"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що однією з причин, чому Росія руйнує зернову інфраструктуру України, є також те, що вона хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і відповідними сусідами.

"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри" , – заявив міністр.

За його словами, Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію".

Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія запровадила обмеження щодо експорту до п'яти країн ЄС українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. 5 червня обмеження були продовжені до 15 вересня.

Поява цих обмежень стала реакцією Брюсселя на заборони, запроваджені щодо українського агроекспорту для захисту свого ринку чотирма країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив﻿ не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.