Київ збільшить фінансування сил оборони з міського бюджету до 5 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко виніс на позачергову сесію міськради пропозицію збільшити фінансування, що виділяється столицею на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році, повідомляє Ліга.Фінанси.

"На сьогоднішньому засіданні Київради збільшимо фінансування столицею сил оборони до 5 млрд грн" , – написав Кличко у соцмережах.

Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва було виділено із бюджету столиці майже 850 млн грн. За шість місяців цього року – понад 380 млн грн (загалом – понад 1,2 млрд грн). Ці гроші йдуть на військову форму, бронежилети та каски, на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Кличко нагадав, що згідно із законом безпосередньо Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна.

"Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих у територіальній громаді. Ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів" , – заявив Кличко.

Мер також звернувся до Верховної Ради законодавчо врегулювати питання фінансування містами потреб військових, зокрема дозволити виділяти кошти підрозділам, зареєстрованим не лише у міській громаді.

"Також ми повинні розуміти реальні потреби, що саме потрібно закуповувати. А не загалом — дрони. Які саме, кому саме, в якій кількості? До того ж дрони – не панацея. Нашим захисникам потрібно ще багато – починаючи із засобів антидронового захисту, наприклад" , – заявив Кличко.

Він запропонував створити на платформі Асоціації міст Координаційну раду міських та селищних голів із Генштабом, міністерством оборони, яка конкретизуватиме потреби військових.