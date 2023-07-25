ЗСУ: Чому наступ на північ від Бахмута повільніший, ніж на півдні

Збройні сили України просуваються на північ від Бахмута, проте значно повільніше, ніж на півдні. Це відбувається через певні природні перешкоди і кращу підготовку ворога. Про це з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Там (північніше Бахмута - ред.) ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, у тому числі водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває і з часом її буде видно, незважаючи на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух" , - сказав Череватий.

Він також наголосив, що просування ЗСУ на північ від Бахмута відбувається. Крім того, тривають певні підготовчі заходи, які "дадуться взнаки дещо пізніше".

Ситуація на Бахмутському напрямі

За даними звіту ISW, ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. Зокрема, українські захисники за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратні кілометри у цьому напрямку.

Як зазначають у Генштабі, минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень. Українські військові вразили 9 артилерійських засобів супротивника.