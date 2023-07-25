На Таврійському напрямку ЗСУ за добу відбили 17 атак – речник

На Таврійському напрямку за минулу добу українські військові відбили 17 російських атак без втрат позицій. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції по всій лінії фронту. Під щільним вогнем авіації, артилерії наші захисники успішно відбили всі атаки російських окупаційних військ без втрат позицій. Щільний вогонь авіації, це 17 авіаційних ударів, а також зафіксовано 6 ударів дронами-камікадзе типу "Квадро". Проте найбільше дошкуляють "Ланцети" , - сказав Шершень.

За його словами, ворог із застосуванням танків, РСЗВ, артилерії здійснив 515 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 289 вогневих завдань.

Як повідомив Шершень, ракетні війська завдали 9 ракетних ударів по стартових позиціях ЗРК "Бук", вогневій позиції 2А65 Мста- 2 Б, по станції РЕБ "Борисоглєбськ", стартовій позиції ЗРК "Тор", по вогневій позиції 2С7 “Піон”, по станції РЕБ "Житель".

За минулу добу українська артилерія використала понад 7 550 снарядів та боєприпасів.

"Втрати ворога вбитими, пораненими склали - безповоротні 84 окупанти, санітарні - 117 окупантів, 1 в полоні, знищено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника" , - сказав Шершень.

Крім того, за минулу добу в ході оборонної операції угруповання "Таврія" на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника успішно відбило атаки в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Неверського. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів. Зокрема, це Авдіївка, Ласточкіне, Водяне, Первомайське та Карлівка.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв Красногорівку, Побєду, Георгїївку, Максиміліанівку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя, здійснив обстріли прилеглих населених пунктів, зокрема, це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне.