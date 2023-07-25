Шмигаль сказав, скільки газу та вугілля вже є в запасах на зиму

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підготовку України до опалювального сезону. Зокрема, до газосховища вже завантажено 80% блакитного палива від потреби. Про це, з посиланням на заяву прем'єра на засіданні Кабміну, повідомляє РБК-Україна.

"11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн" , - розповів він.

За словами Шмигаля, водночас триває підготовка до зими об'єктів теплоенергетики – ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються у плановому режимі.

"Відповідальних за підготовку до зими - Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго", "Нафтогаз" - закликаю до максимальної концентрації зусиль та мобілізації ресурсів" , - зазначив він.

Опалювальний сезон 2023-2024 в Україні

Раніше заступник міністра енергетики Фарід Сафаров розповів, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно понад 3,4 млрд доларів. Ця сума необхідна як відновлення опалення, так закупівлі необхідних ресурсів.

Водночас, за даними голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років уперше без імпорту газу.