Бахмутський напрямок: Череватий пояснив, що дасть звільнення Андріївки

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, метр за метром відвойовуючи в росіян захоплені ними позиції, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону та в коментарі УП.

Коментуючи інформацію стосовно бойових дій поблизу Андріївки, Череватий уточнив, що можливе звільнення цього населеного пункту вчергове покращить тактичне положення наших сил і дозволить розвинути успіх з метою оточення або витіснення військ противника з Бахмута.

"Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута або витіснення ворога.

Загалом на Бахмутському напрямку Сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня по сотнях метрів звільняти нашу землю. За тиждень облік іде на кілометри, прийде час – він піде і на десятки кілометрів. Головний принцип тут – це поступальність і максмальне збереження особового складу, паралельно – завдання максимальної шкоди і втрат ворогу".

Череватий додав, що за минулу добу на цьому напрямку знищено 95 російських окупантів, 187 поранено, трьох взято в полон.

Деякі ЗМІ помилково трактували слова Череватого в ефірі телемарафону, як підтвердження поширеної раніше інформації про нібито взяття під контроль ЗСУ населеного пункту Андріївка на Бахмутському напрямку.