Російська влада продовжила терміни ремонту Кримського мосту до кінця року

Російський уряд продовжив до кінця цього року терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив російський Telegram-канал Astra із посиланням на опубліковане на сайті уряду Росії розпорядження.

Терміни відновлення мосту після вибуху в жовтні продовжили до 31 грудня 2023 року. Раніше росіяни планували відремонтувати його до 1 липня.

Після ще одної атаки, яка сталась 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Що передувало: