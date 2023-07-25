Німеччина та Франція проти продовження обмежень на експорт українського зерна

Німеччина та Франція виступили проти продовження обмежень на експорт українського зерна до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що вчора президент України Володимир Зеленський назвав плани продовжити обмеження експорту українського зерна абсолютно неприйнятним і відверто антиєвропейським.

Таку позицію на зустрічі міністрів сільського господарства блоку в Брюсселі підтримали країни ЄС, включаючи Німеччину і Францію.

Так, міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Європейська комісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження обмеження неможливе.

Він наполягав на тому, що внутрішньополітичні суперечки в Польщі напередодні виборів, які відбудуться пізніше цього року, не повинні розігруватися "на спині України".

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно заявив, що не може бути ніяких односторонніх заходів, "ніяких індивідуальних авантюр, тільки колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків".

Речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер також заявила, що Брюссель "дуже інтенсивно" працює з п'ятьма країнами-членами ЄС та Україною, намагаючись знайти рішення.

"Ці заходи (обмеження - ред.) є цільовими і тимчасовими. Вони були запроваджені у зв'язку з дуже специфічною ситуацією, пов'язаною з логістичними перешкодами та спрощенням торгівлі, яка склалася в цих прикордонних країнах" , - додала вона.

Заборона експорту зерна

У травні Єврокомісія заборонила експортувати українське зерно до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Це було пов'язано з тим, що експорт різко впливав на внутрішні ринки країн, що створювало проблеми для місцевих фермерів.

Обмеження спочатку ввели до 5 червня, але потім продовжили до 15 вересня.

Ще у червні Зеленський заявляв, що Єврокомісія пообіцяла нашій країні більше не продовжувати обмеження.

При цьому 19 липня міністри Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії вирішили попросити Єврокомісію продовжити обмеження щонайменше до кінця року.