Суд арештував підозрюваного в держзраді нардепа Пономарьова
Суд арештував підозрюваного в державній зраді народного депутата Олександра Пономарьова без права застави, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ДБР.
Рішення ухвалив 25 липня Печерський районний суд Києва.
Пономарьова арештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави.
У суді захист нардепа оголосив відвід судді, але отримав відмову.
Передісторія:
- 24 липня за матеріалами СБУ та ДБР Пономарьов отримав підозру в державній зраді.
- Силовики встановили, що депутат кількох скликань від забороненої нині в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.
- Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками.
- Через комерційні суперечки з окупантами, депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України. Водночас за оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами.