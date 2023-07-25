Rheinmetall: Україна цього року отримає ще дві системи ППО Skynex

У другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Оборонний концерн розповів про свої поставки систем ППО в Україну та зазначив, що успіх 35-мм зенітного танка "Гепард" в Україні підкреслює ефективність гарматної ППО, особливо проти крилатих ракет і безпілотників.

Також концерн похвалив сучасну установку Skynex, яка також є гарматною системою.

Зазначається, що система призначена для операцій ППО дуже близького радіусу дії, де керовані ракети малоефективні.

"Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет" , — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що неможливо впливати або відхиляти 35-мм снаряди засобами радіоелектронної протидії.

Rheinmetall заявляє, що в другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву.

Системи Skynex буде встановлено на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.

Нагадаємо, 22 липня нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Україна розробила й тестує власні системи Протиповітряної оборони середньої дальності.