Беларускі Гаюн: У Білорусь прибула вже 11-а колона "ПВК Вагнер"

Уже 11-та колона "ПВК Вагнер" прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі "Щука", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Повідомляють, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев - Чериков).

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

1 УАЗ-Патріот;

1 позашляховик;

6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом);

11 сідельних автопоїздів (фур);

6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);

2 Урали-4320 (тент);

2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є відмітним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами: