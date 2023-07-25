Беларускі Гаюн: У Білорусь прибула вже 11-а колона "ПВК Вагнер"

Беларускі Гаюн: У Білорусь прибула вже 11-а колона "ПВК Вагнер"

Уже 11-та колона "ПВК Вагнер" прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі "Щука", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Повідомляють, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев - Чериков).

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

  • 1 УАЗ-Патріот;
  • 1 позашляховик;
  • 6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом);
  • 11 сідельних автопоїздів (фур);
  • 6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);
  • 2 Урали-4320 (тент);
  • 2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є відмітним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

  • кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.
  • кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

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