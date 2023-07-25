США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні
Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"Сьогоднішні зобов’язання щодо допомоги у сфері безпеки, оцінені в 400 мільйонів доларів США, включають додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, артилерію та інші боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії", — йдеться в повідомленні.
Можливості цього пакету включають:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для мобільних артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- міномети калібру 120 мм і 60 мм;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- безпілотні авіаційні системи Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
- прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
- запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Як повідомлялось, 19 липня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги загальною вартістю $1,3 млрд.