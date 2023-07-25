США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні

США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні
Фото: Рixabay

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Сьогоднішні зобов’язання щодо допомоги у сфері безпеки, оцінені в 400 мільйонів доларів США, включають додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, артилерію та інші боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії", — йдеться в повідомленні.

Можливості цього пакету включають:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для мобільних артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • міномети калібру 120 мм і 60 мм;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • безпілотні авіаційні системи Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Як повідомлялось, 19 липня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги загальною вартістю $1,3 млрд.

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