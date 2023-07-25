Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: у лікарні померла друга дитина

У лікарні померла друга дитина після обстрілу росіянами 24 липня Костянтинівки Донецької області касетними боєприпасами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці".

За його словами, таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини, 6 людей було поранено.

24 липня російські військові ввечері обстріляли касетними боєприпасами Констянтинівку Донецької області. Близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Обстріл вівся касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".