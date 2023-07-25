Зеленський відреагував на скандали з депутатами та воєнкомами

Президент Володимир Зеленський заявив, що український народ не вибачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям хабарництва, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності.

"Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців - це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства" , - сказав він.

Президент зауважив, що в той час, як одні днями шукають зброю для держави, інші пропагують внутрішнє зрадництво та особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють.

"Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би більше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами" , – вас таких не буде", - підкреслив він.

Скандал із воєнкомом

Пізніше ЗМІ з'ясували, що під час повномасштабної війни родина Борисова придбала нерухомість та автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Одна з найскандальніших покупок - вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.

На тлі такої інформації президент України Володимир Зеленський доручив звільнити Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Доручення глави держави вже виконали.

19 липня Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що колишній одеський воєнком незаконним шляхом збагатився на 188 мільйонів гривень. 22 липня йому повідомили про підозру.

За кілька днів Борисова затримали у Києві. Він намагався втекти від слідства та використав елементи конспірації.

Скандал з Арістовим

Нагадаємо, раніше журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що Юрія Арістова у липні цього року помітили у п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Інформацію про відпочинок депутата підтвердили журналістам і співробітники готелю. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.

На цей скандал уже відреагував голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія. Він наголосив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова та його виключення з комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, якщо інформація про відпочинок парламентаря на Мальдівах підтвердиться.

Варто зауважити, що ще на початку 2023 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну запровадити виїзд за кордон для депутатів та інших чиновників лише у зв'язку з відрядженням. Пізніше уряд запровадив відповідні заходи.