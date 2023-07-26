Дві третини лідерів Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна
Глави більшості африканських країн вирішили бойкотувати саміт Росія-Африка. 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це йдеться в публікації The Moscow Times.
Саміт Росія-Африка, ціллю якого була демонстрація нових дипломатичних зв'язків РФ, пройде в умовах бойкоту. Відомо, що 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, який відбудеться 27-28 липня.
За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, на рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн. Ще 10 африканських держав відправили до РФ прем'єр-міністрів, а майже половина учасників саміту надіслали делегації рівнем нижче.
"Ми не будемо в претензії тому, що, по-перше, у них можуть бути якісь інші заздалегідь заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. А по-друге, хто зміг, той і зміг", - заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.
Як розповів Ушаков, попри всі нюанси Путін планує особисто зустрітися з кожним із лідером африканських держав.
Диктатор проведе переговори з президентами:
- Єгипту,
- Мозамбіку,
- Бурунді,
- Зімбабве,
- Уганди,
- Еритреї,
- Центрально-Африканської Республіки,
- Лівії,
- Камеруну,
- Сенегалу,
- ПАР,
- Буркіна-Фасо,
- Гвінеї-Бісау,
- Малі,
- Конго.
У Кремлі заявили, що на саміті Путін виступить із великою промовою та розповість про формування "нового світопорядку" на основі "багатополярності та рівності" всіх держав.