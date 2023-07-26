Дві третини лідерів Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна

Дві третини лідерів Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна
Фото: kremlin.ru

Глави більшості африканських країн вирішили бойкотувати саміт Росія-Африка. 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться в публікації The Moscow Times.

Саміт Росія-Африка, ціллю якого була демонстрація нових дипломатичних зв'язків РФ, пройде в умовах бойкоту. Відомо, що 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, який відбудеться 27-28 липня.

За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, на рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн. Ще 10 африканських держав відправили до РФ прем'єр-міністрів, а майже половина учасників саміту надіслали делегації рівнем нижче.

"Ми не будемо в претензії тому, що, по-перше, у них можуть бути якісь інші заздалегідь заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. А по-друге, хто зміг, той і зміг", - заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.

Як розповів Ушаков, попри всі нюанси Путін планує особисто зустрітися з кожним із лідером африканських держав.

Диктатор проведе переговори з президентами:

  • Єгипту,
  • Мозамбіку,
  • Бурунді,
  • Зімбабве,
  • Уганди,
  • Еритреї,
  • Центрально-Африканської Республіки,
  • Лівії,
  • Камеруну,
  • Сенегалу,
  • ПАР,
  • Буркіна-Фасо,
  • Гвінеї-Бісау,
  • Малі,
  • Конго.

У Кремлі заявили, що на саміті Путін виступить із великою промовою та розповість про формування "нового світопорядку" на основі "багатополярності та рівності" всіх держав.

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