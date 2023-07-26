Дві третини лідерів Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна

Глави більшості африканських країн вирішили бойкотувати саміт Росія-Африка. 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться в публікації The Moscow Times.

Саміт Росія-Африка, ціллю якого була демонстрація нових дипломатичних зв'язків РФ, пройде в умовах бойкоту. Відомо, що 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, який відбудеться 27-28 липня.

За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, на рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн. Ще 10 африканських держав відправили до РФ прем'єр-міністрів, а майже половина учасників саміту надіслали делегації рівнем нижче.

"Ми не будемо в претензії тому, що, по-перше, у них можуть бути якісь інші заздалегідь заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. А по-друге, хто зміг, той і зміг" , - заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.

Як розповів Ушаков, попри всі нюанси Путін планує особисто зустрітися з кожним із лідером африканських держав.

Диктатор проведе переговори з президентами:

Єгипту,

Мозамбіку,

Бурунді,

Зімбабве,

Уганди,

Еритреї,

Центрально-Африканської Республіки,

Лівії,

Камеруну,

Сенегалу,

ПАР,

Буркіна-Фасо,

Гвінеї-Бісау,

Малі,

Конго.

У Кремлі заявили, що на саміті Путін виступить із великою промовою та розповість про формування "нового світопорядку" на основі "багатополярності та рівності" всіх держав.