У Держдепі відреагували на мінування росіянами ЗАЕС: Надзвичайно небезпечно
Мінування захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), а також бойові дії поблизу ядерного об'єкта становлять загрозу для цілого регіону. Про це заявив заступник голови Держдепу Ведант Пател, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Американський чиновник наголошує, що Штати закликають негайно припинити подібні дії.
"Така насильницька та нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку на АЕС - надзвичайно небезпечна", - акцентував представник Держдепу.
Так він прокоментував позицію США щодо даних Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про виявлення на території підконтрольної військам РФ Запорізької АЕС мін та вибухівки.
Як заявив Пател, подібна ситуація створює пряму небезпеку у всьому регіоні.
Раніше експерти МАГАТЕ заявили про виявлення протипіхотних мін на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, агентству відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях усередині.