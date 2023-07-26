У Держдепі відреагували на мінування росіянами ЗАЕС: Надзвичайно небезпечно

Мінування захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), а також бойові дії поблизу ядерного об'єкта становлять загрозу для цілого регіону.﻿ Про це заявив заступник голови Держдепу Ведант Пател, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Американський чиновник наголошує, що Штати закликають негайно припинити подібні дії.

"Така насильницька та нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку на АЕС - надзвичайно небезпечна" , - акцентував представник Держдепу.

Так він прокоментував позицію США щодо даних Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про виявлення на території підконтрольної військам РФ Запорізької АЕС мін та вибухівки.

Як заявив Пател, подібна ситуація створює пряму небезпеку у всьому регіоні.

Раніше експерти МАГАТЕ заявили про виявлення﻿ протипіхотних мін на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, агентству відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях усередині.