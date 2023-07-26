У Пентагоні відреагували на атаку російського винищувача на дрон США

Міністерство оборони США звинуватило російські війська у небезпечній і непрофесійній поведінці в Сирії, де винищувач РФ знову намагався пошкодити американський безпілотник.﻿ Про це заявила на брифінгу в Пентагоні заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки" , - зауважила представниця Пентагону.

Вона нагадала, що два дні тому в Сирії російський винищувач здійснив "дуже небезпечне" наближення до американського безпілотника MQ-9, який виконував місію з протидії ІДІЛ. Цей випадок став черговим "явним нехтуванням" безпекою, підкреслила Сінгх.

"Росіяни знають, де ми працюємо. Тож не можна виправдати те, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років проведення операцій США в цьому районі" , - зазначила представниця американського оборонного відомства.

У зв’язку з цим вона вкотре закликала росіян "діяти відповідно до міжнародного права".