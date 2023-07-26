У Пентагоні відреагували на атаку російського винищувача на дрон США
Міністерство оборони США звинуватило російські війська у небезпечній і непрофесійній поведінці в Сирії, де винищувач РФ знову намагався пошкодити американський безпілотник. Про це заявила на брифінгу в Пентагоні заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.
"Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки", - зауважила представниця Пентагону.
Вона нагадала, що два дні тому в Сирії російський винищувач здійснив "дуже небезпечне" наближення до американського безпілотника MQ-9, який виконував місію з протидії ІДІЛ. Цей випадок став черговим "явним нехтуванням" безпекою, підкреслила Сінгх.
"Росіяни знають, де ми працюємо. Тож не можна виправдати те, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років проведення операцій США в цьому районі", - зазначила представниця американського оборонного відомства.
У зв’язку з цим вона вкотре закликала росіян "діяти відповідно до міжнародного права".