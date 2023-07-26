ЗСУ знищили ще понад 400 окупантів, гелікоптер і 22 артсистеми – Генштаб

Збройні сили України за добу ліквідували ще приблизно 460 російських військових, а також гелікоптер, 22 артилерійські системи, 16 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків – 4177 (+3),
  • бойових броньованих машин – 8136 (+5),
  • артилерійських систем – 4727 (+22),
  • РСЗВ – 698 (+0),
  • засобів ППО – 457 (+3),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
  • крилатих ракет – 1307 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17),
  • спеціальної техніки – 708 (+5).

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