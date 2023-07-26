ЗСУ знищили ще понад 400 окупантів, гелікоптер і 22 артсистеми – Генштаб
Збройні сили України за добу ліквідували ще приблизно 460 російських військових, а також гелікоптер, 22 артилерійські системи, 16 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
- танків – 4177 (+3),
- бойових броньованих машин – 8136 (+5),
- артилерійських систем – 4727 (+22),
- РСЗВ – 698 (+0),
- засобів ППО – 457 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
- крилатих ракет – 1307 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17),
- спеціальної техніки – 708 (+5).