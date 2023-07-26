Росія та Іран поглиблюють військове партнерство – Держдеп

Іран залишається однією з головних опор для Росії у її війні, розв’язаній проти українського народу, і військове партнерство цих двох країн лише посилюється.﻿ Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Іран залишається головною військовою опорою Росії" , - зауважив представник Держдепу у відповідь на прохання прокоментувати інформацію американської розвідки про будівництво в РФ заводу з виготовлення дронів за допомогою іранської сторони.

"Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників" , - констатував представник Держдепу.

У цьому контексті він нагадав, що сили РФ застосовували іранські дрони для ударів по Києву, щоби тероризувати українське населення.