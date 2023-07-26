В німецькому парламенті відкинули критику українського контрнаступу

Західні партнери, зокрема Німеччина, мали б надати Україні всю необхідну зброю, а не виступати з критичними зауваженнями стосовно дій український військових. Про це заявив депутат Бундестагу, в минулому генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер, повідомляє Укрінформ.

Він прокоментував "таємний звіт" військового відомства ФРН, який нібито містить критику на адресу українського війська. Політик зауважив, що в "документ", якого він ніколи не бачив, нібито критикуються українські методи ведення наступу, які не відповідають правилам, прописаним у підручниках, а тому не є функціональними.

"Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку" , - заявив Кізеветтер.

За його словами, Україні доводиться в міру можливостей шукати будь-які слабкі місця в російській обороні та перекривати шляхи постачання військ РФ. Справжній загальновійськовий бій за цих обставин неможливий, оскільки Україні бракує бойової авіації, засобів антидронної та протиповітряної оборони, далекобійного озброєння і насамперед достатньої кількості боєприпасів.

Ексгенерал німецької армії, зауважив, що Бундесвер не рушив би у бій без належної протиповітряної оборони та безпосередньої підтримки з повітря.

Більше того, продовжив депутат Бундестагу, саме коливання держав-партнерів, особливо Німеччини, призвели до того, що Україна втратила майже рік, а Росія за цей час змогла значно розширити свої лінії оборони та глибоко окопатися. Отже, Україні зараз набагато важче просуватися у процесі визволення своїх територій.

"Наше зволікання з постачанням танків, винищувачів, ударних гелікоптерів, безпілотників і боєприпасів великої дальності, таких як ATACMS і крилаті ракети Taurus, а також недостатнє виробництво артилерійських боєприпасів означають, що Україна просувається повільно і має більші втрати. Тому що фактор часу є вирішальним" , - зазначив політик.

Він переконаний, що партнери передали Україні замало озброєнь і надто пізно. І це шкодить українським воїнам, яким зараз доводиться долати потужні рубежі оборони. Можливо, українська армія діє не за підручниками Бундесверу, але воює за власним досвідом і розумінням, відповідно до реальних умов на фронті протяжністю понад 1500 км, зауважив колишній військовий.

"Дуже зухвало критикувати, коли Німеччина винна в повільному прогресі: найбільша проблема України в тому, що вона втратила рік через затримку поставок зброї" , - наголосив представник ХДС, найбільшої опозиційної партії в парламенті ФРН.

Він нагадав, що терор проти мирних українців не припиняється, щодоби тривають ракетні обстріли та атаки безпілотників, і протиповітряна оборона не в змозі захистити в першу чергу цивільне населення. Та попри все мужнім українським воїнам вдалося за п’ять тижнів визволити стільки території, скільки Росія окупувала за шість місяців.

"Від держав, які підтримують Україну, залежить, наскільки успішним і швидким буде її визвольний наступ. Ми можемо негайно відправити ATACMS, F-16, Taurus, а також інші основні бойові танки. Це розу мніше, ніж сидіти в кріслі й коментувати просування фронту, якого ми в Німеччині взагалі не можемо зрозуміти. Тим більше, що ми б не відправляли свої війська в такі важкі ситуації. Прикро" , - резюмував німецький законодавець.

Нагадаємо, днями в популярному німецькому таблоїді Bild вийшла стаття з фрагментами начебто документа Бундесверу під грифом "таємно", в якому неназвані офіцери критикують﻿ ЗСУ за брак злагодженості піхоти, артилерії та танків у боях і за недостатнє використання здобутих під час навчання за кордоном навичок, що, мовляв, знижує ефективність наданої техніки.