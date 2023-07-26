У МВФ прогнозують стрибок цін на зерно

На тлі виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", світові ціни на зерно можуть зрости на 10-15 відсотків. Таку заяву зробив економічний радник та директор Аналітичного департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) П'єр-Олів'є Гурінша, повідомляє Deutsche Welle.

Завдяки "зерновій угоді" великі обсяги зерна з України могли надходити на світовий ринок, що послаблювало ціновий тиск у продовольчій сфері, пояснив експерт.

При цьому він зазначив, що в цілому світова економіка поступово відновлюється від негативних наслідків війни РФ проти України, а також пандемії COVID-19, що передувала їй.

"У короткостроковій перспективі ознаки прогресу безперечні. Однак радіти поки що рано, оскільки зберігаються значні ризики" , - зазначив Гурінша.

Глобальний кон'юнктурний прогноз, оприлюднений МВФ цього ж дня, виявився більш оптимістичним, ніж минулий, представлений у квітні. Відповідно до нових даних, економісти очікують цьогоріч зростання світового ВВП на три відсотки.

Для порівняння: у квітні МВФ знизив свої попередні очікування зростання світової економіки з 2,9 відсотка до 2,8 відсотка. Прогнози на 2024 рік з боку МВФ залишилися без зміни: світовий ВВП очікує наступного року збільшення на три відсотки, вважають експерти.