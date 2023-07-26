Ексглава центробанку Угорщини помітив рух країни до виходу з ЄС
Угорщина наближається до можливого виходу країни з Європейського Союзу. Про це заявив ексглава угорського Центробанку Андраш Сімор, повідомляє Ділова столиця.
"Імовірність цього торік становила 10 відсотків, до теперішнього часу зросла до 20−30 відсотків", — заявив він.
За словами Сімора, це пов’язано з тим, що дефіцит бюджету країни зріс до рекордного рівня, а найвищі в ЄС показники інфляції та ключової ставки — в Угорщини.
"Я боюся, що уряд Угорщини спрямовуватиме країну в ситуацію, коли вихід із Євросоюзу стане реальною альтернативою", — сказав експосадовець.
Водночас ексглава Центробанку сказав, що не очікує, що "економіка Угорщини вибухне", він радше очікує "повільного ковзання".