Ексглава центробанку Угорщини помітив рух країни до виходу з ЄС

Угорщина наближається до можливого виходу країни з Європейського Союзу﻿. Про це заявив ексглава угорського Центробанку Андраш Сімор, повідомляє Ділова столиця.

"Імовірність цього торік становила 10 відсотків, до теперішнього часу зросла до 20−30 відсотків" , — заявив він.

За словами Сімора, це пов’язано з тим, що дефіцит бюджету країни зріс до рекордного рівня, а найвищі в ЄС показники інфляції та ключової ставки — в Угорщини.

"Я боюся, що уряд Угорщини спрямовуватиме країну в ситуацію, коли вихід із Євросоюзу стане реальною альтернативою" , — сказав експосадовець.

Водночас ексглава Центробанку сказав, що не очікує, що "економіка Угорщини вибухне", він радше очікує "повільного ковзання".