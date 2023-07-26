Рада планує продовжити воєнний стан та мобілізацію – нардеп

Найближчими днями Верховна Рада планує знову продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації, ймовірно до 15 листопада. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

За його словами, це буде вже восьме голосування за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

Термін дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні і чинний до 18 серпня 2023, зазначає депутат.