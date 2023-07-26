У Москві скаржаться на "русофобію" у Чехії. У Празі відреагували

У Міністерстві закордонних справ Росії поскаржилися на "русофобію" у Чехії. У Празі відповіли, нагадавши про повномасштабну агресію окупантів проти України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

У російському відомстві заявили, що Чехія "має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, займаючись натомість деструктивними зовнішньополітичними діями".

"В останні роки відзначається подальше сповзання Праги до русофобського курсу" , - йдеться в повідомленні.

МЗС Чехії відреагувало на такі заяви країни-окупанта, наголосивши, що саме Росія веде агресивну війну проти сусідньої держави.

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо лікарні та не окупуємо сусідів. Їдьте з України" , - заявили у чеському відомстві.

Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.