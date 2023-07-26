Понад 70% українців у Польщі планують повернутися – опитування

В Україну планують у майбутньому повернутися 71% громадян, які нині перебувають у Польщі. Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного соціологічного дослідження, повідомили﻿ в міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.

71% українів, які наразі перебувають у цій країні, планують повернутися в майбутньому. 17% респондентів мають намір зробити це протягом найближчих 3 місяців.

Серед ключових факторів, які впливають на бажання повернутися в Україну, 93% опитаних вказали безпеку. Ще 31% хочуть возз’єднатися з родиною, а 66% планують повернутися до своєї країни й жити у власному культурному середовищі.

У дослідженні брали участь переважно жінки. Майже половина з них приїхали до Польщі з дітьми або родичами похилого віку. На момент опитування 81% респондентів мали статус тимчасового захисту.