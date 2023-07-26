Розвідка Британії: Флот РФ готується до бойових дій у Чорному морі

Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла за Чорноморською зерновою ініціативою, підготувавшись до дій із блокади України, зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, корвет "Сергій Котів" розгорнувся у південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою.

"Існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних судів, які, на думку Росії, прямують до України" , - припускають експерти.

Вони зазначають, що хоча чорноморська зернова ініціатива дотрималася поширення війни на Чорне море, проте зараз існує потенціал для збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому регіоні.

Нагадаємо, що міноборони РФ 19 липня заявило, що країни, під чиїми прапорами судна йтимуть у морські порти України, «вважаються залученими до українського конфлікту на боці київського режиму».

У відповідь на ці погрози Міноборони України заявило 20 липня, що може розглядати всі кораблі, які прямують до російських та окупованих Росією українських портів, як "законні цілі".