Франція обіцяє допомогти відновити культурну спадщину Одеси

Франція допоможе Одеській області у відновленні культурної спадщини, яку зруйнували чи пошкодили російські окупанти внаслідок ракетного обстрілу. Про це розповів голова ОВА Олег Кіпер за результатами зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, Франція засуджує постійні терористичні атаки Росії щодо цивільних об'єктів та портової інфраструктури Одеської області.

Раніше прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі. А німецька організація World Heritage Watch закликала виключити Росію із Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.