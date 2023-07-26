У Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрону MAGURA V5. Про це з посиланням на Промисловий портал, повідомляє РБК-Україна.

Морський автономний безпілотний охоронний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу - це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту та бойові місії.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневреністю.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне управління V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи у суворих умовах" , - повідомили розробники.

Заявлені характеристики: