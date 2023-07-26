Тризуб для "Батьківщини-матері" виготовлять з європейського металу: причина

Український тризуб для реконструкції монумента "Батьківщина-мати" виготовлять із європейської сталі. Про це заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики, повідомляє Ліга.net.

Зазначається, що сталь, яку надав металургійний комбінат Запоріжсталь для виготовлення частини виробу, не відповідає технічним вимогам. На підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.

Обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили й сам монумент. Сировину вирішили взяти європейську та вітчизняну. Однак партія з комбінату показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту, додають в Мінкульті.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з Запоріжсталі мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи" , — йдеться у повідомлені.

Зокрема, використання сталі лише європейського виробника не змінить кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною — 400 000 грн.