Населення Японії скорочується найшвидшими темпами за всю історію

Кількість японців скорочується найшвидшими темпами за всю історію, в той час, як кількість іноземців у Японії зросла до рекордних майже трьох мільйонів, свідчать урядові дані, опубліковані в середу, 26 липня. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Дані свідчать про те, що японське суспільство старіє, і припускають, що іноземні громадяни відіграватимуть все більшу роль у поповненні населення країни, яке скорочується.

Згідно з даними про реєстрацію резидентів на 1 січня 2023 року, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ і комунікацій, у 2022 році кількість громадян Японії скоротилася на 801 тисячу до 122 423 038 людей.

Вперше кількість жителів Японії скоротилася у всіх 47 префектурах.

Кількість іноземних громадян, які проживають у Японії, сягнула рекордних 2,99 мільйона, що на 10,7% більше, ніж у попередньому році, і є найбільшим річним приростом відтоді, як міністерство почало відстежувати ці дані десять років тому.

Станом на 1 січня 2020 року, безпосередньо перед тим, як пандемія COVID-19 поширилася по всьому світу, у Японії проживало 2,87 мільйона іноземців.

Згідно з новими даними, загальна кількість населення Японії скоротилася до 125,42 мільйона, тобто приблизно на 511 тисяч людей.

Кількість населення в країні скорочувалася щороку з моменту піку у 2008 році через низький рівень народжуваності, досягнувши рекордно низького показника минулого року.

Уряд прагне вирішити цю проблему різними способами, в тому числі шляхом працевлаштування більшої кількості жінок.

"Для забезпечення стабільної робочої сили уряд сприятиме реформам на ринку праці з метою максимального працевлаштування жінок, людей похилого віку та інших" , - заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда визначив своїм ключовим пріоритетом зупинити падіння народжуваності, і його уряд, незважаючи на високий рівень боргу, планує виділяти 3,5 трильйона єн (25 мільярдів доларів США) на рік на догляд за дітьми та інші заходи для підтримки батьків.

Минулого року група громадських аналітичних центрів у Японії заявила, що до 2040 року країна потребуватиме приблизно в чотири рази більше іноземних робітників, щоб досягти прогнозів економічного зростання, визначених урядом.

У Токіо проживає найбільше іноземців - 581 112 людей, або 4,2% населення столиці.

Швидке старіння населення в багатьох країнах світу буде поганим не тільки для певних галузей промисловості або для урядів. Скорочення кількості молодих освічених працівників на ринку праці також призведе до зниження інновацій, що спровокує уповільнення економічного зростання в усіх країнах. Згодом цей ефект може виявитися найбільш згубним для економіки результатом "сивіння" багатих країн, пише The Economist.