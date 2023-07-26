"Шахеди", випущені під час останніх атак, вироблені в РФ — Гуменюк

Залишки "Шахедів", які були знайдені після останніх атак РФ, мали маркування кирилицею, що говорить про те, що вони російського виробництва. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

"Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею — це говорить про те, що виробництво в них вже російське" , — сказала вона.

Вона також заявила, що у більшості випадків російські окупанти запускають дрони-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря, але були випадки, коли їх запускали з Кримського півострова.

Гуменюк наголосила, що росіяни намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування, зокрема низький прохід над Чорним морем і використання русла річок.

Такі "елементи приховування", за її словами, ускладнюють виявлення "Шахедів".

Раніше у спільному розслідуванні видання Протокол і YouTube-каналу РЗВРТ повідомлялося, що Росія займається виробництвом іранських дронів-камікадзе на території особливої економічної зони в Алабузі у Татарстані.

За словами одного з джерел журналістів, контракт з Іраном може оцінюватися в 115−130 млрд рублів (до 1,45 млрд доларів). Зараз комплектуючі для дронів-камікадзе поставляють з Ірану та збирають в Алабузі.