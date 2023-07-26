ДБР розслідує, як депутат Арістов потрапив на Мальдіви під час війни

Співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України, повідомляє Укрінформ.

"25 липня 2023 року генеральний прокурор України за матеріалами Державного бюро розслідувань та інформації, поширеній у ЗМІ, порушив кримінальне провадження щодо внесення неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон заступником голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

В межах розслідування слідчі бюро з'ясовують, яким чином народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд посадовцям за кордон" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході слідства правоохоронці вивчатимуть можливе внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд, а саме: щодо терміну, мети та країн відрядження.

Встановлено, що у середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші, Мальдіви.

Слідством вже підтверджено, що у період з 5 червня по 22 липня 2023 року він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки.

10 липня, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було, ймовірно, внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом із сім’єю – жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки у помешканні депутата. Серед іншого, вилучені паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками, інші документи.

Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.