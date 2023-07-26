На Тернопільщині і Хмельниччині негода завдала значних збитків

На Тернопільщині і Хмельниччині вчора, 25 липня, внаслідок негоди пошкоджено будівлі і лінії електропередач, повалено дерева. Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та місцевої влади, повідомляє Корреспондент.

"Через град та сильні пориви вітру в Тернопільській області зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів" , - повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Повідомляється, що більшість наслідків негоди до вечора було ліквідовано, проїзд дорогами області забезпечений.

У громадах, де внаслідок негоди є руйнування, створено оперативні штаби. Місцева влада планує визначити збитки і джерела відшкодування для населення.

На півдні Хмельниччини буревій повалив дерева, пошкодив лінії електропередач, зірвав дахи на житлових будинках і будівлях закладів освіти.