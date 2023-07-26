На Тернопільщині і Хмельниччині негода завдала значних збитків
На Тернопільщині і Хмельниччині вчора, 25 липня, внаслідок негоди пошкоджено будівлі і лінії електропередач, повалено дерева. Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та місцевої влади, повідомляє Корреспондент.
"Через град та сильні пориви вітру в Тернопільській області зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів", - повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Повідомляється, що більшість наслідків негоди до вечора було ліквідовано, проїзд дорогами області забезпечений.
У громадах, де внаслідок негоди є руйнування, створено оперативні штаби. Місцева влада планує визначити збитки і джерела відшкодування для населення.
На півдні Хмельниччини буревій повалив дерева, пошкодив лінії електропередач, зірвав дахи на житлових будинках і будівлях закладів освіти.
"Увечері 25 липня на території Кам’янець-Подільського району пройшов сильний буревій, що супроводжувався потужним вітром, градом та зливою. Найбільше руйнувань внаслідок несприятливих погодних умов зазнали населені пункти Закупненської та Чемеровецької територіальних громад", - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Хмельницькій області.