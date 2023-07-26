Українська економіка цьогоріч може зрости на понад 5% — прогноз

Поточний стан та динаміка української економіки й надалі суттєво перевищують очікування завдяки безперебійним припливам міжнародної фінансової допомоги. Про це свідчить економічний прогноз фінансової групи Investment Capital Ukraine, повідомляє Новое время.

Зазначається, що приріст ВВП може скласти понад 5% цього року, адже покращення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу. З боку попиту зростання ВВП підтримується споживанням домашніх господарств. Поступове збільшення реальних доходів населення у поєднанні зі значним зростанням частки доходів, що спрямовується на поточне споживання, роблять витрати домогосподарств потужним двигуном економічного відновлення.

Інфляція сповільнюється дуже стрімко та знизиться до 10.5−11.5% до кінця року завдяки поєднанню ряду сприятливих факторів. Вона надалі залишатиметься в діапазоні 10−13% протягом 2024 року. Хороші перспективи подальшого послаблення інфляційних ризиків не залишають НБУ іншого вибору, окрім як почати пом’якшувати монетарну політику вже з липня, переконані аналітики. ICU очікує зниження облікової ставки до 20% до кінця року.

Величезний дефіцит зовнішньої торгівлі залишатиметься ключовим економічним ризиком в наступні кілька років, проте міжнародні кредити та гранти мають бути достатніми, щоб цей дефіцит компенсувати. Міжнародна допомога також забезпечила зростання до найвищого історичного рівня резервів НБУ, вони зростатимуть і надалі у другому півріччі 2023 та у 2024 році. У ICU відзначають, що НБУ стає все більш схильним до впровадження певної гнучкості в курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси.

"Проте ми очікуємо, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024, тож як мінімум до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36.6 грн/дол" , — йдеться у прогнозі.

Зазначається, що виконання державного бюджету загалом йде за планом, а зовнішні кредити та гранти залишаються єдиним джерелом фінансування фіскального дефіциту. Співвідношення держборгу до ВВП наблизиться до 90% наприкінці року. Проте м’який графік платежів за ним означає, що високий рівень боргу не створюватиме помітного тиску на ліквідність державних фінансів у наступні кілька років.