Голова Ради закликав нардепів повернути декларування
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроект про відновлення електронного декларування в Україні.
"Електронне декларування. Моя позиція чітка і зрозуміла: його треба відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх: і чиновників, і суддів, і народних обранців... Підтверджую свою позицію і словом, і ділом.
Адже, незважаючи на добровільність подання декларацій, яка була запроваджена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення, я, як Голова Верховної Ради України, добровільно подав звітність і за 2021-й, і за 2022 роки” , - заявив спікер.
Стефанчук зазначив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників.
Він вважає, що може йти дискусія щодо окремих положень (декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подання декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ), але не про необхідність повернення декларування.
"Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів на найближчому засіданні підтримати законопроект щодо повернення декларування.
Це прозорість. Це відкритість. Це довіра. Це те, що наблизить нас до членства в Європейському Союзі. Це той запит на справедливість, спрага за яким наповнює українське суспільство" , - наголосив Стефанчук.