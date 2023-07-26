Голова Ради закликав нардепів повернути декларування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроект про відновлення електронного декларування в Україні.

"Електронне декларування. Моя позиція чітка і зрозуміла: його треба відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх: і чиновників, і суддів, і народних обранців... Підтверджую свою позицію і словом, і ділом.

Адже, незважаючи на добровільність подання декларацій, яка була запроваджена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення, я, як Голова Верховної Ради України, добровільно подав звітність і за 2021-й, і за 2022 роки” , - заявив спікер.

Стефанчук зазначив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників.

Він вважає, що може йти дискусія щодо окремих положень (декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подання декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ), але не про необхідність повернення декларування.

"Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів на найближчому засіданні підтримати законопроект щодо повернення декларування.