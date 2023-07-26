За добу росіяни атакували вісім регіонів України – зведення ОВА

Російські окупанти за добу здійснили атаки на вісім областей України, є загиблі та поранені. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 26 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу стались чотири обстріли, зафіксовано 21 вибух. Ворог обстріляв Семенівську громаду Новгород-Сіверського району із артилерії та мінометів, Новгород-Сіверську громаду із артилерії, Сновську громаду Корюківського району із мінометів. Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вночі та зранку зафіксовано сім обстрілів, пролунало 26 вибухів. Обстріляно сім населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській громадах. Попередньо — без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській. Новослобідську громаду ворог обстріляв із мінометів, пролунало 23 вибухи. Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

У Дніпропетровській області надвечір російська армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району, влучили у пшеничні поля. Сталася пожежа, вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання загасили.

За уточненою інформацією, минулої ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення. Обійшлось без загиблих та постраждалих.

У Запорізькій області за минулу добу військові РФ нанесли 79 ударів по 22 населеним пунктам. 61 артилерійський обстріл прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам. Крім цього, дев'ять авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданидівка, також зафіксовано шість ударів з РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та три БПЛА-атаки по Ольгівському та Новодарівці.

Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставили в лікарні для надання медичної допомоги. Надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

У Харківській області минулої ночі ворог завдав ударів БПЛА по м. Первомайський Лозівського району. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок Богодухівського району, Гранів Харківського району, Вовчанськ, Бочкове та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району виникла пожежа у хвойному лісі. Горіла хвойна підстилка на площі 1000 кв. м.

Вчора ворог з танків обстріляв смт. Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. Внаслідок артобстрілу смт. Вільча Чугуївського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу з РСЗВ м. Куп’янськ пошкоджено два приватні домоволодіння.

У Луганській області вчора ворог бив по Новоселівському та Білогорівці. Невське обстріляне з артилерії. Росіяни намагалися просунутися південніше Діброви, однак українські захисники надійно тримають оборону. За добу противник здійснив 159 обстрілів, випустивши 727 снарядів.

У Донецькій області за добу загинули двоє людей, дві людини зазнали поранень. Росіяни здійснили 15 обстрілів по населених пунктах: Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Курдюмівка, с.Времівка, с.Дальнє, с.Карлівка, с.Кліщіївка, с.Комар, с.Соловйове, Часів Яр. Пошкоджено сім житлових будинків, з них один багатоквартирний, ЛЕП, цех шахти.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 55 обстрілів, випустивши 300 снарядів. Херсон обстріляв двічі, випустивши 15 снарядів. Ворог влучив в райони 26 населених пунктів, територію ТОВ "Нібулон" (с. Козацьке). Через російську агресію загинули дві людини загинули, троє дістали поранення.