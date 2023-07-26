Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді

Колишньому нардепу від забороненої в Україні ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді. Його підозрюють у розповсюдженні серед країн Євросоюзу антиукраїнської пропагандистської інформації. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, повідомляє Ліга.net.

За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю робив маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Пропагандистська діяльність ексдепутата нібито допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала їй ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, додають слідчі.

Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії він залишив Україну.

За даними слідства, зараз він переховується за кордоном.