У Чорному морі шторм, біля узбережжя здетонувало вже три міни – ОК "Південь"

У Чорному морі спостерігається штормова погода, що призвела до підвищення мінної небезпеки. Лише протягом вчорашнього вечора - сьогоднішнього ранку біля узбережжя здетонувало три міни.﻿ Про це заявили в Оперативному командуванні "Південь", пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначається, що вчора ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївській області винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала.

Через вибух пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. При цьому люди не постраждали.

А вже сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одеської області стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

Військові підкреслюють, що мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. Окрім того, провокативна поведінка окупантів в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.