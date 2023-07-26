Комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Про це повідомив нардеп Володимир В'ятрович.

Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету.

Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту.

"За проголосували лише четверте депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос.

Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно за особливі заслуги" , - написал В'ятрович.

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