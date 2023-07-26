Станом на 26 липня через негоду знеструмлені понад 200 населених пунктів в 11 областях. Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, і викликаних ним технологічних порушень знеструмлювалися 209 населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Більшість із них – на Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Тривають відновлювальні роботи" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тривають ремонтні роботи на вугільній шахті в Дніпропетровській області, де 17 червня 2023 року стався спалах метано-повітряної суміші з подальшою пожежею. Тоді під землею перебували близько 200 працівників, троє шахтарів отримали поранення. Зараз аварійна ділянка закрита вибухо- та пожежостійкими перемичками, осередки пожежі та підвищення температури немає. Для додаткової ізоляції ділянки виконуються роботи з ущільнення гірничих виробок, виконано 72% робіт.

Ведеться робота із забезпечення відновлення стабільної роботи шахти та збільшення обсягів видобутку вугілля до доаварійних показників. За місяць після аварії на шахті видобули понад 22,3 тисячі тонн вугілля (в середньому - 743 тонни на добу).

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 7 населених пунктів. Також залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Через технологічні порушення знеструмлено населені пункти в Київській та Сумській областях.

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби Каховської ГЕС. У Херсоні заживили майже 100 споживачів, які були відключені через підтоплення. У місті залишаються без світла 11,6 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи сповільнені, зокрема, через постійні ворожі обстріли.