НБУ: Що нового в умовах кредитування банків України

Нацбанк вкотре провів опитування банків України щодо кредитів фізичним та юридичним особам. Виявилося, що інтерес до споживчих кредитів у населення зростає, як і кількість таких кредитів. Банки навіть планують пом'якшувати стандарти схвалення іпотечних кредитів. Однак, незважаючи на пожвавлення, кредитні ризики зростають. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Попит . Вперше з початку повномасштабної війни відзначається зростання попиту на споживчі кредити та кількість схвалених кредитних заявок бізнесу. Попит на корпоративні кредити зріс переважно на гривневі позички для малого та середнього бізнесу.

Зацікавленість домогосподарств стимулюють нижчі відсоткові ставки. Обсяг кредитів як бізнесу, так і населення у наступні чотири квартали продовжить зростати.

Якість кредитного портфеля . Банки й надалі очікують на погіршення якості кредитного портфеля бізнесу, проте частка респондентів, які мають негативні очікування, поступово зменшується з початку повномасштабної війни. Зміни як портфель домогосподарств не очікуються.

Кредитні зразки для бізнесу. У ІІ кварталі їх дещо підвищено. Найбільше – для довгострокових та валютних позик. Натомість у ІІІ кварталі, вперше з початку повномасштабного вторгнення, банки планують послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП, короткострокових та гривневих кредитів. Вперше з 24 лютого 2022 р. опитування зафіксувало збільшення кількості схвалених заявок на кредити бізнесу.

Кредитні стандарти для населення пом'якшуються другий квартал поспіль, у третьому кварталі банки планують пом'якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і споживчих кредитів. Кількість схвалених заявок щодо позик населенню продовжує зростати.

Ризики . Респонденти повідомили про зростання кредитного ризику та очікують на його підвищення у ІІІ кварталі.